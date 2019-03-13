Ломаченко оценил вероятность проведения боя с Мейвезером
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Чемпион мира в легком весовом дивизионе по версиям WBA, WBO Василий Ломаченко ответил на вопрос журналиста о проведении боя с Флойдом Мейвезером на открытой тренировке в США. Слова Ломаченко приводит Youtube-канал "vRINGe VISION", передает УНН.
"Если вы сможете организовать мне два боя в один вечер, дайте мне контракт, и я подпишу его ... Знаете, когда Флойд Мейвезер дрался в 59 кг, то был очень хорошим, очень интересным, у него были очень хорошие комбинации, скорость, сила, защита. Это был бы интересный поединок", - признался Ломаченко.
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Напомним, что Ломаченко ранее затронул тему о завершении карьеры.