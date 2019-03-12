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Ломаченко заявив про можливу зміну вагового дивізіону

Ломаченко заявив про можливу зміну вагового дивізіону

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Чемпіон світу у легкій ваговій категорії українець Василь Ломаченко (WBA, WBO) розповів про бажання битися з кращими суперниками та можливу зміну вагового дивізіону, передає УНН з посиланням на "Fight Hub TV".

"Я хочу битися з кращими. Але зараз, Кролла - кращий вибір. Він є обов'язковим претендентом і хотів битися зі мною. Ось чому я прийняв цей бій. Я не дуже багато знаю про нього. Я вивчив його бої з Хорхе Лінаресом, знаю, що він агресивний боєць. Мені подобається битися з боксерами, які активно приймають бій", - заявив українець.

Також Ломаченко вважає, що легка вага не є його ідеальною категорією.

"Зараз я перебуваю в легкій вазі, але це неідеальна вагова категорія для мене. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном, після чого, можливо, повернуся в напівлегку вагу і виграю там титули по другому колу", - додав Ломаченко.

Як повідомляв УНН, Ломаченко став номінантом на звання кращого боксера десятиліття в світі.

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