Ломаченко заявил о возможном изменении весового дивизиона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко (WBA, WBO) рассказал о желании драться с лучшими соперниками и возможном изменении весового дивизиона, передает УНН со ссылкой на "Fight Hub TV".
"Я хочу драться с лучшими. Но сейчас, Кролла - лучший выбор. Он является обязательным претендентом и хотел драться со мной. Вот почему я принял этот бой. Я не очень много знаю о нем. Я изучил его бои с Хорхе Линаресом, знаю, что он агрессивный боец. Мне нравится драться с боксерами, которые активно принимают бой", - заявил украинец.
Также Ломаченко считает, что легкий вес не является его идеальной категорией.
"Сейчас я нахожусь в легком весе, но это неидеальная весовая категория для меня. Моя цель - стать абсолютным чемпионом, после чего, возможно, вернусь в полулегкий вес и выиграю там титулы по второму кругу", - добавил Ломаченко.
Как сообщал УНН, Ломаченко стал номинантом на звание лучшего боксера десятилетия в мире.