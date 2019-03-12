Ломаченко заявил о возможном изменении весового дивизиона

"Я хочу драться с лучшими. Но сейчас, Кролла - лучший выбор. Он является обязательным претендентом и хотел драться со мной. Вот почему я принял этот бой. Я не очень много знаю о нем. Я изучил его бои с Хорхе Линаресом, знаю, что он агрессивный боец. Мне нравится драться с боксерами, которые активно принимают бой", - заявил украинец.

Также Ломаченко считает, что легкий вес не является его идеальной категорией.

"Сейчас я нахожусь в легком весе, но это неидеальная весовая категория для меня. Моя цель - стать абсолютным чемпионом, после чего, возможно, вернусь в полулегкий вес и выиграю там титулы по второму кругу", - добавил Ломаченко.

Как сообщал УНН, Ломаченко стал номинантом на звание лучшего боксера десятилетия в мире.