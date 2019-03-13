Ломаченко оцінив вірогідність проведення бою з Мейвезером
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Чемпіон світу у легкому ваговому дивізіоні за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко відповів на питання журналіста стосовно проведення бою з Флойдом Мейвезером на відкритому тренуванні в США. Слова Ломаченка приводить Youtube-канал "vRINGe VISION", передає УНН.
"Якщо ви зможете організувати мені два бої в один вечір, дайте мені контракт, і я підпишу його... Знаєте, коли Флойд Мейвезер бився в 59 кг, то був дуже хорошим, дуже цікавим, у нього були дуже хороші комбінації, швидкість, сила, захист. Це був би цікавий поєдинок", - зізнався Ломаченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко заявив про можливу зміну вагового дивізіону
Нагадаємо, що Ломаченко раніше зачепив тему щодо завершення кар'єри.