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Ломаченко оцінив вірогідність проведення бою з Мейвезером

Київ • УНН

 • 14625 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Чемпіон світу у легкому ваговому дивізіоні за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко відповів на питання журналіста стосовно проведення бою з Флойдом Мейвезером на відкритому тренуванні в США. Слова Ломаченка приводить Youtube-канал "vRINGe VISION", передає УНН.

Ломаченко оцінив вірогідність проведення бою з Мейвезером

"Якщо ви зможете організувати мені два бої в один вечір, дайте мені контракт, і я підпишу його... Знаєте, коли Флойд Мейвезер бився в 59 кг, то був дуже хорошим, дуже цікавим, у нього були дуже хороші комбінації, швидкість, сила, захист. Це був би цікавий поєдинок", - зізнався Ломаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко заявив про можливу зміну вагового дивізіону

Нагадаємо, що Ломаченко раніше зачепив тему щодо завершення кар'єри

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