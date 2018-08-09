Ломаченко и Усик устроили на отдыхе синхронные прыжки в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вместе с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко поделились фотографией связанной с активным проведением отдыха между боями, сообщает УНН со ссылкой на Instagram lomus_17.
Выдающиеся украинские боксеры порадовали болельщиков видео Вилково (Одесская область) в котором они демонстрируют технику синхронного прыжка с пирса.
“Прыжок к победе”, — так подписано видео с участием наших соотечественников.
Примечательно, что на видео также присутствует и менеджер обоих бойцов американец литовского происхождения Эгис Климас.
Напомним, что в эти дни в Эдинбурге проходит чемпионат Европы на котором украинские прыгуны в воду имеют в активе две медали.