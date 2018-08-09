Ломаченко і Усик влаштували на відпочинку синхронні стрибки у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії Олександр Усик разом із чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко поділилися світлиною пов'язаною з активним проведенням відпочинку між боями, повідомляє УНН з посиланням на Instagram lomus_17.
Видатні українські боксери порадували уболівальників відео з Вілково (Одеська область) в якому вони демонструють техніку синхронного стрибка з пірса.
“Стрибок до перемоги”, — так підписане відео за участі наших співвітчизників.
Примітно, що на відео також присутній і менеджер обох бійців американець литовського походження Егіс Клімас.
Нагадаємо, що в ці дні в Единбургу проходить чемпіонат Європи на якому українські стрибуни у воду мають в активі дві медалі.