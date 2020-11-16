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“Локдаун выходного дня” в Киеве: сотня протоколов и десяток закрытых объектов

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На протяжении выходных из-за несоблюдения “карантина выходного дня” столичная Госпродпотребслужба выявила порядка 300 нарушений, правоохранители по данным фактам составили около 100 протоколов, десяток объектов был закрыт. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

“За субботу-воскресенье (проверено — ред.) более 3 тыс. объектов. Выявлено нарушений порядка 300 — это 10% нарушений”, — сказал Рубан.

По его мнению, Киев отнесся к карантинным мероприятиям ответственно, и большинство заведений соблюдал профилактический противоэпидемический режим.

“Что касается нарушителей, то составлено порядка 100 протоколов Госпродпотребслужбой с Нацполицией и муниципальной охраной, закрыто порядка десятка объектов. Есть „топовые“ объекты — это „Пятый элемент“, который игнорировал в субботу, работал. Есть ресторан Гаванна, ресторан „Ривьера“, который тоже игнорировал и работал. Запрещена работа большой выставки животных”, — рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы столицы.

Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что на выходных, в частности, была приостановлена работа магазина “Эпицентр” на Позняках, также деятельность осуществляли ТРК “Gulliver” и магазин “Фокстрот” на улице Антоновича.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

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