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"Локдаун вихідного дня" в Києві: сотня протоколів і десяток закритих об'єктів

Київ • УНН

 • 26517 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Протягом вихідних через недотримання "карантину вихідного дня" столична Госпродпотребслужба виявила близько 300 порушень, правоохоронці за даними фактами склали близько 100 протоколів, десяток об'єктів був закритий. Про це УНН повідомив начальник ГУ Госпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

"За суботу-неділю (перевірено - ред.) більше 3 тис. об'єктів. Виявлено порушень порядку 300 - це 10% порушень", - сказав Рубан.

На його думку, Київ поставився до карантинних заходів відповідально, і більшість закладів дотримувалися профілактичний протиепідемічний режим.

"Що стосується порушників, то складено близько 100 протоколів Держпродспоживслужбою з Нацполіціей і муніципальною охороною, закрито близько десятка об'єктів. Є "топові" об'єкти - це "П'ятий елемент", який ігнорував в суботу, працював. Є ресторан "Гавана", ресторан "Рів'єра", який теж ігнорував і працював. Заборонено роботу великої виставки тварин", - розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби столиці.

Нагадаємо, раніше в Держпродспоживслужбі повідомили, що на вихідних, зокрема, була припинена робота магазину "Епіцентр" на Позняках, також діяльність здійснювали ТРК "Gulliver" і магазин "Фокстрот" на вулиці Антоновича.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввело "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і ряду інших установ.

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