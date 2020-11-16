"Локдаун вихідного дня" в Києві: сотня протоколів і десяток закритих об'єктів

"За суботу-неділю (перевірено - ред.) більше 3 тис. об'єктів. Виявлено порушень порядку 300 - це 10% порушень", - сказав Рубан.

На його думку, Київ поставився до карантинних заходів відповідально, і більшість закладів дотримувалися профілактичний протиепідемічний режим.

"Що стосується порушників, то складено близько 100 протоколів Держпродспоживслужбою з Нацполіціей і муніципальною охороною, закрито близько десятка об'єктів. Є "топові" об'єкти - це "П'ятий елемент", який ігнорував в суботу, працював. Є ресторан "Гавана", ресторан "Рів'єра", який теж ігнорував і працював. Заборонено роботу великої виставки тварин", - розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби столиці.

Нагадаємо, раніше в Держпродспоживслужбі повідомили, що на вихідних, зокрема, була припинена робота магазину "Епіцентр" на Позняках, також діяльність здійснювали ТРК "Gulliver" і магазин "Фокстрот" на вулиці Антоновича.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввело "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.



У ці дні не повинно працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і ряду інших установ.



