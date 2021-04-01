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Локдаун в Киеве: как получить спецпропуск на проезд в транспорте

Локдаун в Киеве: как получить спецпропуск на проезд в транспорте

Киев  •  УНН

 • 15935 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Киевская городская государственная администрация обнародовала порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте во время локдауна с 5 до 16 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Детали

"Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в письме необходимо указать:

• название предприятия;
• обоснование необходимости получения спецпропусков;
• обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
• реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и районы г. Киева;
• контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

"По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Отметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях", - отмечается в сообщении.

Так, специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

• Название предприятия (учреждения), организации.
• Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
• Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
• Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.
• Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Дополнение

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.

Отметим, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1150 случаев COVID-19. В больницы попал 731 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

В общем, в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года обнаружено 17 569 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

Украинские Национальные Новости

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