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Локдаун у Києві: як отримати спецперепустку на проїзд у транспорті

Локдаун у Києві: як отримати спецперепустку на проїзд у транспорті

Київ • УНН

 • 15937 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Київська міська державна адміністрація оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті під час локдауну з 5 до 16 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Деталі

“Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у листі необхідно вказати:

• назву підприємства;
• обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
• обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;
• реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства — адреси та району м. Києва;
• контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

“За результатами розгляду листа, контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спецперепусток. Звертаємо увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються. Зауважимо, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах”, — зазначається в повідомленні.

Так, спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті повинна містити таку інформацію:

• Назву підприємства (установи), організації.
• Прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті.
• Мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.
• Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.
• Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Доповнення

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Зазначимо, що за минулу добу у Києві виявили 1 150 випадків COVID-19. До лікарень потрапили 731 людина з підозрою або підтвердженим діагнозом.

Загалом, в Україні станом на 1 квітня 2021 року виявлено 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

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