Лодка затонула на востоке Индонезии, спасатели ищут 27 пропавших без вести пассажиров

В понедельник спасательные команды отправились на поиски 27 человек, пропавших без вести после того, как пассажирское судно затонуло в бурных водах по пути в отдаленную деревню на востоке Индонезии, передает УНН со ссылкой на AP.

Судно под названием "Назила 05" перевозило 27 пассажиров и членов экипажа, когда оно отплыло от острова Талиабу в провинции Северное Малуку вскоре после захода солнца в воскресенье. Оно направлялось в Кему, прибрежную деревню в той же провинции, сообщил Мухаммад Ризал, глава поисково-спасательного управления в городе Палу в Центральном Сулавеси, недалеко от места затопления судна.

Он сказал, что о происшествии впервые сообщили властям в понедельник утром владелец судна, Рифани Саматия, после того, как капитан "Назилы 05" связался с ним и сообщил, что нос судна сломался после удара высоких волн во время шторма. Примерно через 30 минут капитан сообщил, что судно затонуло.

"Всем 27 людям на борту удалось эвакуироваться на шлюпке до того, как судно затонуло", - сказал Ризал. — "Однако их нынешнее местонахождение остается неизвестным".

По словам Ризала, на место происшествия была направлена поисково-спасательная группа на спасательном судне, при поддержке навигационного оборудования и средств связи, вертолета и местных рыбаков.

Он отметил, что судно "Назила 05" часто использовалось для перевозки туристов и также было известно в местном масштабе как рыболовное или небольшое пассажирское судно.

Индонезия - архипелаг из более чем 17 000 островов, где лодки являются самым распространенным видом транспорта. Из-за слабых стандартов безопасности и проблем с перенаселенностью аварии происходят часто.