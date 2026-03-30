Човен затонув на сході Індонезії, рятувальні команди шукають 27 зниклих безвісти пасажирів

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

Судно "Назіла 05" затонуло через шторм поблизу острова Таліабу. Усі 27 пасажирів евакуювалися на шлюпці, проте їхнє поточне місцезнаходження невідоме.

У понеділок рятувальні команди вирушили на пошуки 27 людей, які зникли безвісти після того, як пасажирське судно затонуло в бурхливих водах на шляху до віддаленого села на сході Індонезії, передає УНН із посиланням на AP.

Судно під назвою "Назіла 05" перевозило 27 пасажирів та членів екіпажу, коли воно відпливло від острова Таліабу у провінції Північний Малуку невдовзі після заходу сонця у неділю. Воно прямувало до Кеми, прибережного села в тій же провінції, повідомив Мухаммад Різал, голова пошуково-рятувального управління в місті Палу в Центральному Сулавесі, недалеко від місця затоплення судна.

Він сказав, що про подію вперше повідомили владі у понеділок вранці власник судна, Ріфані Саматія, після того, як капітан "Назили 05" зв'язався з ним і повідомив, що ніс судна зламався після удару високих хвиль під час шторму. Приблизно за 30 хвилин капітан повідомив, що судно затонуло.

"Усім 27 людям на борту вдалося евакуюватися на шлюпці до того, як судно затонуло", - сказав Різал. — "Однак їхнє нинішнє місцезнаходження залишається невідомим".

За словами Різала, на місце події було направлено пошуково-рятувальну групу на рятувальному судні, за підтримки навігаційного обладнання та засобів зв'язку, вертольота та місцевих рибалок.

Він зазначив, що судно "Назила 05" часто використовувалося для перевезення туристів і також було відоме у місцевому масштабі як рибальське чи невелике пасажирське судно.

Індонезія - архіпелаг з більш ніж 17 000 островів, де човни є найпоширенішим видом транспорту. Через слабкі стандарти безпеки та проблеми з перенаселеністю аварії відбуваються часто.

Антоніна Туманова

Світ
Село
Індонезія