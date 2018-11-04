"Ливерпуль" упустил победу над "Арсеналом" в центральной игре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Центральное противостояние 11 тура АПЛ “Арсенал” — “Ливерпуль” на стадионе “Эмирейтс” закончилось ничьей, сообщает корреспондент УНН.
На 61 минуте фланговый упрек уже в самой штрафной поймал Садио Мане. Сенегалец прострелил после чего голкипер Лено, неудачно выйдя из ворот, выбил “круглого” прямо на Джеймса Милнера — 0:1. Спасителем лондонцев стал французский легионер Лакасетт. Форвард грамотно сыграл в ситуации, когда Алиссон далеко вышел из ворот, и попал под дальнюю штангу — 1:1.
Таким образом, “мерсисайдцы” с 27 набранными пунктами остались в лидерах лиги, но могут потерять данную позицию в случае выигрыша запасного матча “Манчестером Сити”. “Арсенал” с 23 пунктами идут 5-мы.
Добавим, в следующем туре АПЛ “Ливерпуль” на своем поле сыграет с “Фулхэмом”, “канониры” дома встретятся с “Вулверхэмптон”.