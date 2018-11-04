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"Ліверпуль" упустив перемогу над "Арсеналом" у центральній грі АПЛ

Київ • УНН

 • 8172 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Центральне протистояння 11 туру АПЛ “Арсенал” — “Ліверпуль” на стадіоні “Емірейтс” закінчилося нічиєю, повідомляє кореспондент УНН.

На 61 хвилині фланговий закид вже у самій штрафній піймав Садіо Мане. Сенегалець прострілив після чого голкіпер Лено, невдало вийшовши з воріт, вибив “круглого” прямо на Джеймса Мілнера — 0:1. Рятівником лондонців став французький легіонер Лакасетт. Форвард грамотно зіграв у ситуації, коли Аліссон далеко вийшов з воріт, та поцілив під дальню штангу — 1:1.

Таким чином, “мерсисайдці” з 27 набраними пунктами залишились у лідерах ліги, але можуть втратити дану позицію у разі виграшу запасного матчу “Манчестером Сіті”. “Арсенал” з 23 пунктами йдуть 5-ми.

Додамо, у наступному турі АПЛ “Ліверпуль” на своєму полі зіграє з “Фулхемом”, “каноніри” вдома зустрінуться з “Вулверхемптоном”.

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