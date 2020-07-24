"Ливерпуль" в матче с восемью голами обыграл "Челси"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34452 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106854 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133989 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110813 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131624 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102120 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102591 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104435 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102061 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Ливерпуль" в матче с восемью голами обыграл "Челси"

"Ливерпуль" в матче с восемью голами обыграл "Челси"

Киев  •  УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В центральной баталии предпоследнего 37 тура АПЛ в гости к новоиспеченного чемпиона "Ливерпуля" пожаловал "Челси", сообщает УНН.

По состоянию на 43 минуту матча “мерсисайдцы” повели с преимуществом в три мяча (Кейта, 23 мин, Александр-Арнольд 38 мин, Вейналдум 43 мин), но пропустили “гол в раздевалку” от Оливье Жиру.

Фирмино вернул на 55 минуте преимущество “Ливерпулю” в три гола. Однако мячи в исполнении Абрахама и Пулишича позволили вернуть “Челси” интригу во встрече. Только Окслейд-Чемберлен снял все вопросы относительно победителя игры на 84 минуте — 5:3.

Заметим, что “Ливерпуль” уже набрал 96 очков — 31 выигрыш при 3 ничьих и 3 поражениях. “Челси” ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов — 4 ступень с 63 очками. В “МЮ” также 63 очка (3 место), “Лестер” отстает на один балл.

Украинские Национальные Новости

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