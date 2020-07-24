"Ливерпуль" в матче с восемью голами обыграл "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В центральной баталии предпоследнего 37 тура АПЛ в гости к новоиспеченного чемпиона "Ливерпуля" пожаловал "Челси", сообщает УНН.
По состоянию на 43 минуту матча “мерсисайдцы” повели с преимуществом в три мяча (Кейта, 23 мин, Александр-Арнольд 38 мин, Вейналдум 43 мин), но пропустили “гол в раздевалку” от Оливье Жиру.
Фирмино вернул на 55 минуте преимущество “Ливерпулю” в три гола. Однако мячи в исполнении Абрахама и Пулишича позволили вернуть “Челси” интригу во встрече. Только Окслейд-Чемберлен снял все вопросы относительно победителя игры на 84 минуте — 5:3.
Заметим, что “Ливерпуль” уже набрал 96 очков — 31 выигрыш при 3 ничьих и 3 поражениях. “Челси” ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов — 4 ступень с 63 очками. В “МЮ” также 63 очка (3 место), “Лестер” отстает на один балл.