"Ліверпуль" у матчі з вісьмома голами обіграв "Челсі"

Станом на 43 хвилину поєдинку “мерсисайдці” повели з перевагою в три м’ячі (Кейта, 23 хв, Александр-Арнольд 38 хв, Вейналдум 43 хв), але пропустили “гол у роздягальню” від Олів’є Жиру.

Роберто Фірміно повернув на 55 хвилині перевагу “Ліверпулю” в три голи. Однак м’ячі у виконанні Абрахама і Пулішича дозволили повернути “Челсі” інтригу у зустрічі. Тільки Окслейд-Чемберлен зняв усі питання стосовно переможця гри на 84 хвилині — 5:3.

Зауважимо, що “Ліверпуль” вже набрав 96 очок — 31 виграш при 3 нічиїх та 3 поразках. “Челсі” ведуть боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів — 4 сходинка із 63 очками. У “МЮ” також 63 очки (3 місце), “Лестер” відстає на один бал.