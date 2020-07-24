"Ліверпуль" у матчі з вісьмома голами обіграв "Челсі"

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19 березня, 18:42 • 46410 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100352 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101293 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116951 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123450 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120294 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155904 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125083 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124783 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У центральній баталії передостаннього 37 туру АПЛ в гості до новоспеченого чемпіона "Ліверпуля" завітав "Челсі", повідомляє УНН.

Станом на 43 хвилину поєдинку “мерсисайдці” повели з перевагою в три м’ячі (Кейта, 23 хв, Александр-Арнольд 38 хв, Вейналдум 43 хв), але пропустили “гол у роздягальню” від Олів’є Жиру.

Роберто Фірміно повернув на 55 хвилині перевагу “Ліверпулю” в три голи. Однак м’ячі у виконанні Абрахама і Пулішича дозволили повернути “Челсі” інтригу у зустрічі. Тільки Окслейд-Чемберлен зняв усі питання стосовно переможця гри на 84 хвилині — 5:3.

Зауважимо, що “Ліверпуль” вже набрав 96 очок — 31 виграш при 3 нічиїх та 3 поразках. “Челсі” ведуть боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів — 4 сходинка із 63 очками. У “МЮ” також 63 очки (3 місце), “Лестер” відстає на один бал.

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