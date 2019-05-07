"Ливерпуль" и "Барселона" разыграют звание первого участника финала ЛЧ

Команды проведут десятый матч между собой. Шесть из них пришлись на период 2001-2007 годов. У обеих команд по три победы, но разница мячей в пользу "Барселоны" - 9:6. Зато по сумме двух встреч все три противостояния остались за "Ливерпулем".

Однако три из восьми поражений в полуфинале ФК "Барселона" потерпел от англичан. Пройти клуб Премьер-лиги на этой стадии "сине-гранатовые" смогли только раз.

Примечательно, что из-за травм участие в игре не смогут принять два звездных нападающих англичан Мохамед Салах и Фирмино, однако наставник "мерсисайдцев" считает, что его коллектив должен получить удовольствие от сегодняшней игры.

"Первый матч мы проиграли 0:3. Конечно, никто не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Нам не помогут два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире, а для выхода в финал надо забивать четыре мягких мяча. Положение тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем стараться. Чтобы победить, нужно сыграть безупречно. Возможно, это наш последний матч в текущей Лиге чемпионов. Так давайте получим удовольствие", - подчеркнул Юрген Клопп.

Ориентировочный составы команд:

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Ориги

не сыграют: Фирмино (пах), Кейта (пах), Лаллана (мышца), Салах (голова)

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Видаль, Суарес, Месси.

не сыграют: Дембеле (задняя мышца бедра), Рафинья (колено).

Отметим, главный рефери турок Джюнейт Чакыр даст стартовый свисток в 22:00.