"Ліверпуль" та "Барселона" розіграють звання першого учасника фіналу ЛЧ

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На "Енфілді" відбудеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів в якому господарям "Ліверпулю" потрібно відіграватися після поразки від "Барселони" в гостях 0:3, інформує УНН.

Команди проведуть десятий матч між собою. Шість з них припали на період 2001-2007 років. В обох команд по три перемоги, але різниця м'ячів на користь "Барселони" - 9:6. Зате за сумою двох зустрічей всі три протистояння залишилися за "Ліверпулем".

Проте три з восьми поразок у півфіналі "Барселона" зазнав від англійців. Пройти клуб Прем'єр-ліги на цій стадії "синьо-гранатові" змогли тільки раз.

Примітно, що через травми участь у грі не зможуть взяти два зіркових нападники англійців Мохамед Салах і Роберто Фірміно, однак наставник "мерсисайдців" вважає, що його колектив має отримати задоволення від сьогоднішньої гри.

"Перший матч ми програли 0:3. Звичайно, ніхто б не хотів опинитися в такій ситуації перед матчем-відповіддю. Нам не допоможуть два форварди, які по праву входять до числа кращих в світі, а для виходу в фінал треба забивати чотири м'ячі. Положення важке. Але поки у нас буде 11 футболістів, готових вийти на поле, ми будемо намагатися. Щоб перемогти, потрібно зіграти бездоганно. Можливо, це наш останній матч у поточній Лізі чемпіонів. Так давайте отримаємо задоволення", - підкреслив Юрген Клопп.

Орієнтовний склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон, Олександр-Арнолд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Мілнер, Вейналдум, Фабіньо, Хендерсон, Мане, Орігі

не зіграють: Фірміно (пах), Кейта (пах), Лаллана (м'яз), Салах (голова)

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Роберто, Ракітіч, Бускетс, Відаль, Суарес, Мессі

не зіграють: Дембеле (розтягнення задньої поверхні стегна), Рафінья (коліно).

Зазначимо, головний рефері турок Джюнейт Чакир дасть стартовий свисток о 22:00.

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