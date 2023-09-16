Литва требует больше денег для Украины во время пересмотра бюджета ЕС

Детали

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европейская комиссия в июне предложила 50 миллиардов евро грантов и займов для Украины, чтобы поддерживать финансирование Киева во время борьбы с российской агрессией.

В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде очень льготных займов, но, если предложенные 50 миллиардов останется, Украина будет получать только 12,5 миллиардов ежегодно с 2024 по 2027 год.

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«Если вы разделите сумму евро, которая есть в предложении, на четыре года, сумма будет ниже, чем в этом году. Итак, наше предложение заключается в том, что, возможно, мы можем иметь тот же уровень, который был в 2023 году», — сказал Скайсте Reuters.

«Если мы будем иметь такой же уровень, как в 2023 году, это будет 72 миллиарда», добавила она.

Она сказала, что пересмотр бюджета ЕС должен также добавить деньги на военную мобильность - дороги, порты, мосты и аэропорты, которые позволяют вооруженным силам быстро передвигаться, - поскольку 1,7 миллиарда евро, первоначально выделенных на эти цели, было недостаточным.

"Мы видим, что потребность в инфраструктуре военной мобильности растет. Только для Литвы она превышает миллиард евро", - сказала она.

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Правительства ЕС стремятся достичь соглашения по пересмотренному бюджету на 2021-2027 годы до конца 2023 года, но переговоры идут трудно, потому что Комиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро для решения вопросов миграции и дополнительные деньги для покрытия возросших расходов на заимствования для общей задолженности ЕС по мере роста процентных ставок.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительная власть ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые выделенные потоки доходов от торговли выбросами CO2 и 0,5% номинальной базы прибыли компаний ЕС, как рассчитано Евростатом.

Скайсте сказал, что Литва не поддержала ни то, ни другое, поскольку доходы от торговли выбросами уже были использованы правительством для инвестирования в преобразование экономики от ископаемого топлива, а деньги от компаний уже поступали в бюджет ЕС через национальный взнос на основе валового национального дохода.

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