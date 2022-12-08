Литва продлила действие чрезвычайного положения на границе с рф и белорусью до 10 марта

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"Действия военной агрессии и военные преступления россии в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки российской федерации на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике российской федерации. Речь идет о возможных диверсиях на белорусской АЭС", - подчеркнула глава МВД Агне Билотайте.

Детали

По ее словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что в беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.

"Мы видим, что угрозы представляют риск интересам нашей национальной безопасности и спокойствия общества, и это является основанием для введения чрезвычайного положения", - отметила Белотайте.

За проект проголосовали 73 члена Сейма, против - 8, воздержались - 34 парламентария.

В настоящее время чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.

Дополнение

Чрезвычайное положение было объявлено по всей Литве 24 февраля, когда россия начала войну против Украины.