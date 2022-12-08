Литва продлила действие чрезвычайного положения на границе с рф и белорусью до 10 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В четверг, 8 декабря, сейм Литвы презентовал проект постановления по чрезвычайному положению, в котором предлагается до 10 марта продлить этот правовой режим на границе с россией и белорусью. Об этом сообщает портал Delfi, пишет УНН.
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"Действия военной агрессии и военные преступления россии в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки российской федерации на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике российской федерации. Речь идет о возможных диверсиях на белорусской АЭС", - подчеркнула глава МВД Агне Билотайте.
Детали
По ее словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что в беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.
"Мы видим, что угрозы представляют риск интересам нашей национальной безопасности и спокойствия общества, и это является основанием для введения чрезвычайного положения", - отметила Белотайте.
За проект проголосовали 73 члена Сейма, против - 8, воздержались - 34 парламентария.
В настоящее время чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.
Дополнение
Чрезвычайное положение было объявлено по всей Литве 24 февраля, когда россия начала войну против Украины.