Литва продовжила дію надзвичайного стану на кордоні з рф і білоруссю до 10 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У четвер, 8 грудня, сейм Литви презентував проєкт постанови щодо надзвичайного стану, в якому пропонується до 10 березня продовжити цей правовий режим на кордоні з росією і білоруссю. Про це повідомляє портал Delfi, пише УНН.
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"Дії військової агресії та військові злочини росії в Україні продовжуються, їх масштаби не зменшуються. Посилюються атаки російської федерації на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури України, здійснюється енергетичний тероризм. Можливість застосування ядерної зброї все частіше згадується в риториці російської федерації. Йдеться про можливі диверсії на білоруській АЕС", - наголосила глава МВС Агне Білотайте.
Деталі
За її словами, стурбованість викликає і той факт, що у білорусі продовжують концентруватися російські солдати та озброєння.
"Ми бачимо, що загрози становлять ризик інтересам нашої національної безпеки та спокою суспільства, і це є підставою для запровадження надзвичайного стану", - зазначила Білотайте.
За проект проголосували 73 члени Сейму, проти – 8, утрималися - 34 парламентарі.
Наразі надзвичайний стан у Литві введено до 16 грудня.
Доповнення
Надзвичайний стан був оголошений по всій Литві 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України.