Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах после недавнего падения российского военного дрона в Латвии. Об этом пишет LRT, передает УНН.

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«Воздушное патрулирование должно не только патрулировать, но и, по возможности и при необходимости, сократить цепь принятия решений на уровне НАТО, чтобы самолеты могли немедленно взлететь и уничтожить дроны», - заявил Кащюнас журналистам в среду.

Он отметил, что в случае обнаружения радаром потенциального вхождения дрона на территорию страны НАТО, информация должна быть оперативно передана в штаб альянса.

«Штаб НАТО оценивает ситуацию, чтобы определить, есть ли достаточные доказательства того, что это вражеский дрон, а не другой заблудившийся летательный аппарат, и тогда быстро принимается решение о поднятии самолетов воздушной полиции. Этот алгоритм нужно ускорить», - пояснил Кащюнас.

На вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства Литвы агрессорским дроном, министр обороны подчеркнул, что это должно быть коллективное решение НАТО.

Министерство обороны Латвии сообщило в воскресенье, что обломки российского военного дрона, который летел из Беларуси, были обнаружены в восточном регионе страны, Резекне.

Главнокомандующий вооруженных сил Латвии Леонидс Калниньш рассказал агентству LETA, что дрон вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же обнаружен. По предварительным данным, дрон не имел «враждебных целей» или «конкретных намерений лететь в Латвию».

Миссия воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняется из Литвы и временно из Латвии, пока эстонская авиабаза находится на ремонте.

Литва также призывает НАТО укрепить воздушную оборону Балтийских стран, введя ротационную модель воздушной обороны.

«Сейчас миссия воздушного патрулирования рассчитана на несколько иные цели, а именно мониторинг воздушного пространства и, скажем, сопровождение иностранных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство», - добавил Кащюнас.

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