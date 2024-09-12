Литва закликала НАТО збивати російські дрони

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. Про це пише LRT, передає УНН.

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"Повітряне патрулювання повинно не лише патрулювати, але й, за можливості та за потреби, скоротити ланцюг прийняття рішень на рівні НАТО, щоб літаки могли негайно злетіти та знищити дрони", — заявив Кащюнас журналістам у середу.

Він зазначив, що у разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО, інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу.

"Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити," — пояснив Кащюнас.