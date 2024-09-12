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Литва закликала НАТО збивати російські дрони

Литва закликала НАТО збивати російські дрони

Київ • УНН

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Міністр оборони Литви пропонує прискорити реагування НАТО на дрони-порушники. Це пов'язано з нещодавнім падінням російського військового дрону в Латвії.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. Про це пише LRT, передає УНН

Деталі 

"Повітряне патрулювання повинно не лише патрулювати, але й, за можливості та за потреби, скоротити ланцюг прийняття рішень на рівні НАТО, щоб літаки могли негайно злетіти та знищити дрони", — заявив Кащюнас журналістам у середу.

Він зазначив, що у разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО, інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу.

"Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити," — пояснив Кащюнас.

На запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору Литви агресорським дроном, міністр оборони підкреслив, що це має бути колективне рішення НАТО.

Міністерство оборони Латвії повідомило в неділю, що уламки російського військового дрону, який летів з Білорусі, були виявлені в східному регіоні країни, Резекне.

Головнокомандувач збройних сил Латвії Леонідс Калниньш розповів агентству LETA, що дрон увійшов у повітряний простір Латвії рано вранці в суботу і був одразу ж виявлений. За попередніми даними, дрон не мав "ворожих цілей" чи "конкретних намірів летіти в Латвію".

Місія повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах виконується з Литви та тимчасово з Латвії, поки естонська авіабаза перебуває на ремонті.

Литва також закликає НАТО зміцнити повітряну оборону Балтійських країн, запровадивши ротаційну модель повітряної оборони.

"Наразі місія повітряного патрулювання розрахована на дещо інші цілі, а саме моніторинг повітряного простору та, скажімо, супровід іноземних літальних апаратів, що порушили повітряний простір," — додав Кащюнас.

У Литві розробляють план масової евакуації населення в разі воєнного сценарію25.07.24, 20:17 • 21275 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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