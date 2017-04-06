Литва поддержала позицию Украины о нецелесообразности построения газопровода "Nord Stream 2"

"Мы считаем, что Украине важно продолжать энергетические реформы и обеспечить конкурентность в секторе энергетики. Мы ценим ваш опыт и готовы предложить помощь, в том числе в сфере синхронизации вашей энергосистемы с энергосистемой ЕС. Мы также поддерживаем ваше намерение оставаться транзитной страной. Мы решить поддержать польскую сторону в судебном деле о запуске проекта "Nord Stream 2". Сегодня мы считаем, что Украина должна оставить основным транзитным путем (для российского газа). А взамен мы также ищем новые пути для поставок сжиженного газа из Литвы - через наш терминал ", - отметил С.Сквярнялис.

С.Сквярнялис также добавил, что Литва всегда стояла на позициях признания территориальной целостности Украины и осуждения аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейский суд с иском против Еврокомиссии, в котором требует отменить разрешение российскому "Газпрому " на усиление использования газопровода OPAL и увеличения объемов прокачки газа по "Северному потоку".