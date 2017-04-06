Литва підтримала позицію України щодо недоцільності побудови газопроводу "Nord Stream 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Литва готова підтримати позицію Польщі та України щодо недоцільності та політичної забарвленості проекту побудови другої ланки газопроводу “Nord Stream 2”, який лобіює російський газовий монополіст “Газпром”. Про це сказав Глава Уряду Литви Саулюс Сквярняліс в ході зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, Прем’єр-міністром Республіки Латвії Марісом Кучінскісом та Прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Ми вважаємо, що Україні важливо продовжувати енергетичні реформи й забезпечити конкурентність в секторі енергетики. Ми цінуємо ваш досвід і готові запропонувати допомогу, в тому числі в сфері синхронізації вашої енергосистеми з енергосистемою ЄС. Ми також підтримуємо ваш намір залишатися транзитною країною. Ми вирішити підтримати польську сторону в судовій справі щодо запуску проекту „Nord Stream 2“. Сьогодні ми вважаємо, що Україна має залишити основним транзитним шляхом (для російського газу). А натомість ми також шукаємо нових шляхів для поставок зрідженого газу з Литви — через наш термінал”, — зазначив С.Сквярняліс.
С.Сквярняліс також додав, що Литва завжди стояла на позиціях визнання територіальної цілісності України і засудження анексії Криму.
Як повідомляв УНН, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” звернулася до Європейського суду з позовом проти Єврокомісії, в якому вимагає скасувати дозвіл російському “Газпрому” на посилення використання газопроводу OPAL та збільшення обсягів прокачування газу “Північним потоком”.