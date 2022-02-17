Литва перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Часть сотрудников посольства Литвы в Украине перевели из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
По словам советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, часть сотрудников, которые выполняют основные задачи дипмиссии, остались в Киеве.
"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства обострятся до такой степени, что работать в Киеве будет невозможно или небезопасно, всех перевезут во Львов", - отметила она.
Напомним
Ранее на фоне угрозы вторжения России в Украину свои посольства из Киева во Львов перенесли: Великобритания, США, Австралия, Канада и Германия.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.