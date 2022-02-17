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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Литва перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова

Литва перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова

Київ • УНН

 • 12331 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Частину співробітників посольства Литви в Україні перевели з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

За словами радниці президента Литви із зовнішньої політики Асти Скайсгіріте, частина співробітників, які виконують основні завдання дипмісії, залишилися в Києві.

"Доки ситуація дає змогу нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють в Києві. Якщо обставини загостряться до того, що працювати в Києві буде неможливо або небезпечно, всіх перевезуть до Львова", - зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше на тлі загрози вторгнення Росії в Україну свої посольства з Києва до Львова перенесли: Велика Британія, США, Австралія, Канада та Німеччина.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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