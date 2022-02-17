Литва перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Частину співробітників посольства Литви в Україні перевели з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.
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За словами радниці президента Литви із зовнішньої політики Асти Скайсгіріте, частина співробітників, які виконують основні завдання дипмісії, залишилися в Києві.
"Доки ситуація дає змогу нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють в Києві. Якщо обставини загостряться до того, що працювати в Києві буде неможливо або небезпечно, всіх перевезуть до Львова", - зазначила вона.
Нагадаємо
Раніше на тлі загрози вторгнення Росії в Україну свої посольства з Києва до Львова перенесли: Велика Британія, США, Австралія, Канада та Німеччина.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.