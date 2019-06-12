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Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Киев • УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Литва бесплатно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для стрелкового оружия советского производства (автоматов и пулеметов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны Литвы.

Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Стоимость этой техники в ведомстве оценивают в 255,5 тысяч евро.

Решение передать эти боеприпасы Киеву Вильнюс принял еще в феврале, пояснили в министерстве, заметив, что 11 июня эта идея была осуществлена — технику из Литвы перевезли самолеты украинских ВВС.

"Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины", — прокомментировал литовский министр нацобороны Раймундас Кароблис. Это, уверены литовские власти, в том числе, способствует укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее "независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Предоставляя Киеву военную поддержку, отмечается в сообщении министерства, "Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции". Боеприпасы, которые получили украинские власти, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и подчиненных ему учреждений и обороны страны, заключили в литовском министерстве.

Материальную поддержку и элементы вооружения, напомнили в Минобороны, Литва передает Украине уже не впервые.

Напомним, парламент Литвы призывает международное сообщество к солидарности в непризнании аннексии Крыма.

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