Парламент Литви закликає міжнародну спільноту до солідарності у невизнанні анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сейм Литовської Республіки закликає міжнародну спільноту до солідарності щодо продовження політики невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Про це заявив голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс під час відкриття Х сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, повідомляє кореспондент УНН.
"Ми вважаємо геноцидом злочин Радянського Союзу у відношенні до кримських татар у 1944 році. Ми закликаємо міжнародну спільноту бути з нами солідарною у цьому питанні й продовжувати політику невизнання окупації Російською Федерацією Криму", - зазначив Пранцкєтіс.
За його словами, вчора Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо визнання геноциду кримських татар у Радянському Союзі. Сьогодні цей акт був переданий до Меджлісу кримських татар.
При цьому він додав, що спільною дією Україна і Литва може забезпечити безпеку країн через міжнародні зустрічі.
Нагадаємо, в доповіді за 2018 рік Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності щодо захисту прав людини і розвитку демократії в усьому світі відзначено, що Росія продовжила порушення прав людини за межами своїх кордонів, у тому числі в незаконно анекосваному Криму і за допомогою підтримки сепаратистів на сході України.