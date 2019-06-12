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Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Литва безкоштовно передала Україні майже мільйон невикористовуваних литовської армією боєприпасів для стрілецької зброї радянського виробництва (автоматів і кулеметів). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міноборони Литви.

Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Вартість цієї техніки в відомстві оцінюють в 255,5 тисячі євро.

Рішення передати ці боєприпаси Києву Вільнюс прийняв ще в лютому, пояснили в міністерстві, зауваживши, що 11 червня ця ідея була здійснена - техніку з Литви перевезли літаки українських ВПС.

"Передача майна є послідовною і всеосяжною частиною підтримки Литвою України", - прокоментував литовський міністр нацоборони Раймундас Каробліс. Це, впевнена литовська влада, в тому числі, сприяє зміцненню обороноздатності України, а також забезпечення її "незалежності, суверенітету і територіальної цілісності".

Надаючи Києву військову підтримку, відзначається в повідомленні міністерства, "Литва дотримується всіх міжнародних угод і конвенції". Боєприпаси, які отримали українські влади, можуть використовуватися тільки для забезпечення безпеки Міністерства оборони України та підпорядкованих йому установ і оборони країни, уклали в литовському міністерстві.

Матеріальну підтримку і елементи озброєння Литва передає Україні вже не вперше.

Нагадаємо, парламент Литви закликає міжнародну спільноту до солідарності у невизнанні анексії Криму.

Українські Національні Новини

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