Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Литва безкоштовно передала Україні майже мільйон невикористовуваних литовської армією боєприпасів для стрілецької зброї радянського виробництва (автоматів і кулеметів). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міноборони Литви.
Вартість цієї техніки в відомстві оцінюють в 255,5 тисячі євро.
Рішення передати ці боєприпаси Києву Вільнюс прийняв ще в лютому, пояснили в міністерстві, зауваживши, що 11 червня ця ідея була здійснена - техніку з Литви перевезли літаки українських ВПС.
"Передача майна є послідовною і всеосяжною частиною підтримки Литвою України", - прокоментував литовський міністр нацоборони Раймундас Каробліс. Це, впевнена литовська влада, в тому числі, сприяє зміцненню обороноздатності України, а також забезпечення її "незалежності, суверенітету і територіальної цілісності".
Надаючи Києву військову підтримку, відзначається в повідомленні міністерства, "Литва дотримується всіх міжнародних угод і конвенції". Боєприпаси, які отримали українські влади, можуть використовуватися тільки для забезпечення безпеки Міністерства оборони України та підпорядкованих йому установ і оборони країни, уклали в литовському міністерстві.
Матеріальну підтримку і елементи озброєння Литва передає Україні вже не вперше.
Нагадаємо, парламент Литви закликає міжнародну спільноту до солідарності у невизнанні анексії Криму.