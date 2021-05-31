Самолет развернули на взлетной полосе: в России задержали оппозиционера Андрея Пивоварова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывшего исполнительного директора общественной организации “Открытая Россия”, политика Андрея Пивоварова сняли с самолета в аэропорту Пулково, в Санкт-Петербурге. Об этом написал сам политик в Twitter, передает УНН.
Детали
Как написал Пивоваров, он прошел паспортный контроль в аэропорту, после чего сел на международный рейс. После этого, самолет развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с борта.
Цитата
“Только что меня сняли с самолета в „Пулково“. Летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково”, - написал Пивоваров.
В то же время, координатор “Открытой России” Татьяна Усманова в своем Telegram-канале написала, что Андрей Пивоваров якобы находится в розыске, что стало причиной задержания.
Как сообщают СМИ, к Пивоварову выехал адвокат “Правозащиты Открытки” Елена Бородина.
Напомним
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.