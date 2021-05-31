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Самолет развернули на взлетной полосе: в России задержали оппозиционера Андрея Пивоварова

Киев • УНН

 • 47444 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывшего исполнительного директора общественной организации “Открытая Россия”, политика Андрея Пивоварова сняли с самолета в аэропорту Пулково, в Санкт-Петербурге. Об этом написал сам политик в Twitter, передает УНН.

Самолет развернули на взлетной полосе: в России задержали оппозиционера Андрея Пивоварова

Детали

Как написал Пивоваров, он прошел паспортный контроль в аэропорту, после чего сел на международный рейс. После этого, самолет развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с борта.

Цитата

“Только что меня сняли с самолета в „Пулково“. Летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково”, - написал Пивоваров.

В то же время, координатор “Открытой России” Татьяна Усманова в своем Telegram-канале написала, что Андрей Пивоваров якобы находится в розыске, что стало причиной задержания.

Как сообщают СМИ, к Пивоварову выехал адвокат “Правозащиты Открытки” Елена Бородина.

Напомним

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

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