Літак розвернули на злітній смузі: в Росії затримали опозиціонера Андрія Пивоварова

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Як написав Пивоваров, він пройшов паспортний контроль в аеропорту, після чого сів на міжнародний рейс. Після цього, літак розвернули на злітній смузі, щоб зняти його з борта.

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"Тільки що мене зняли з літака в "Пулково". Летів відпочити, пройшов митницю - ніяких питань не було. Літак вже пройшов рульожку, як раптом стоп. Під'їхали менти і вивели мене. Зараз я в ФСБ Пулково", - написав Пивоваров.

У той же час, координатор "Відкритої Росії" Тетяна Усманова в своєму Telegram-каналі написала, що Андрій Пивоваров нібито знаходиться в розшуку, що стало причиною затримання.

Як повідомляють ЗМІ, до Пивоварова виїхав адвокат "Правозащиты Открытки" Олена Бородіна.

Нагадаємо

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого".