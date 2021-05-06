Самолет РФ нарушил воздушную границу Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В среду, 5 мая, российский самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Об этом сообщает сайт Сил обороны Эстонии, передает УНН.
Детали
Уточняется, что транспондер российского самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
Силы обороны Эстонии подчеркивают, что в этом году это уже второй случай нарушения воздушной границы страны.
Также там сообщили, что сегодня МИД вызвало посла России в Эстонии и передало ноту.
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Напомним, что пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он вернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство.