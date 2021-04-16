У Міноборони РФ заявили, що перехопили розвідувальний літак ВПС США біля Камчатки

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За даними військового відомства, російськими засобами контролю повітряного простору над акваторією Тихого океану була виявлена повітряна ціль, що наближається до державного кордону РФ.

“Для її впізнання і супроводу з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач МіГ-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США”, — сказали в міністерстві, відзначивши, що розвідник рухався вздовж південно-східного узбережжя Камчатки. “Порушення державного кордону Російської Федерації не допущено”, — підкреслили у військовому відомстві.

Як розповіли в міністерстві, після розвороту іноземного військового літака від державного кордону російський винищувач повернувся на аеродром базування. “Політ російського винищувача виконувався в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору”, — додали в Міноборони.

Пізніше частина федеральних російських ЗМІ опублікували відео перехоплення літака.

Російський МіГ-31 перехопив над Тихим океаном розвідувальний літак США, який летів до кордонів Росії. Літак RC-135 рухався вздовж південно-східного узбережжя Камчатки. pic.twitter.com/5aNxq1QaA4