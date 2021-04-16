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В Минобороны РФ заявили, что перехватили разведывательный самолет ВВС США возле Камчатки

В Минобороны РФ заявили, что перехватили разведывательный самолет ВВС США возле Камчатки

Киев  •  УНН

 • 22185 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российской истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

По данным военного ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе РФ.

“Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США”, — сказали в министерстве, отметив, что разведчик двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. “Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено”, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. “Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”, — добавили в Минобороны.

Позже часть федеральных российских СМИ опубликовали видео перехвата самолета.

Российский МиГ-31 перехватил над Тихим океаном разведывательный самолет США, летевший к границам России. Самолет RC-135 двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. pic.twitter.com/5aNxq1QaA4

— Известия (@izvestia_ru) April 16, 2021

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