Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У середу, 5 травня, російський літак Іл-96 порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів в повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Про це повідомляє сайт Сил оборони Естонії, інформує УНН.
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Уточнюється, що транспондер російського літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.
Сили оборони Естонії підкреслюють, що в цьому році це вже другий випадок порушення повітряного кордону країни.
Також там повідомили, що сьогодні МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало ноту.
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Нагадаємо, що прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір.