Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії

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Уточнюється, що транспондер російського літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.

Сили оборони Естонії підкреслюють, що в цьому році це вже другий випадок порушення повітряного кордону країни.

Також там повідомили, що сьогодні МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало ноту.

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Нагадаємо, що прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір.