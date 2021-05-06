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Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У середу, 5 травня, російський літак Іл-96 порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів в повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Про це повідомляє сайт Сил оборони Естонії, інформує УНН.

Деталі

Уточнюється, що транспондер російського літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.

Сили оборони Естонії підкреслюють, що в цьому році це вже другий випадок порушення повітряного кордону країни.
Також там повідомили, що сьогодні МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало ноту.

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Нагадаємо, що прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір.

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