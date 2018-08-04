Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов вылетел из Парижа в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Самолет авиакомпании Air France вылетел в субботу вечером из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль с телами трех российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в службах аэропорта французской столицы, передает УНН.
Рейс AF 1144 должен был покинуть Париж в 19.30 (19.30 по киевскому времени), но отправился в полет на полчаса позже. Его прибытия в московский аэропорт Шереметьево предварительно ожидалось по расписанию вскоре после полуночи — в 12.05 по киевскому времени 4 августа. Ранее в субботу с Банги, столице ЦАР, также самолетом Air France были доставлены в Париж тела российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
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Напомним, Организация объединенных наций (ООН) окажет поддержку власти Центральноафриканской республики в расследовании гибели трех российских журналистов.