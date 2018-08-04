Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов вылетел из Парижа в Москву

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17429 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78802 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119139 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166372 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152354 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов вылетел из Парижа в Москву

Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов вылетел из Парижа в Москву

Киев  •  УНН

 • 8435 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Самолет авиакомпании Air France вылетел в субботу вечером из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль с телами трех российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в службах аэропорта французской столицы, передает УНН.

Рейс AF 1144 должен был покинуть Париж в 19.30 (19.30 по киевскому времени), но отправился в полет на полчаса позже. Его прибытия в московский аэропорт Шереметьево предварительно ожидалось по расписанию вскоре после полуночи — в 12.05 по киевскому времени 4 августа. Ранее в субботу с Банги, столице ЦАР, также самолетом Air France были доставлены в Париж тела российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

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Напомним, Организация объединенных наций (ООН) окажет поддержку власти Центральноафриканской республики в расследовании гибели трех российских журналистов. 

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