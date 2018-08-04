Літак із тілами убитих у ЦАР російських журналістів вилетів зі Парижа до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Літак авіакомпанії Air France вилетів у суботу ввечері з паризького аеропорту Руассі-Шарль де Голль із тілами трьох російських журналістів, які загинули у Центральноафриканській Республіці. Про це кореспонденту ТАРС повідомили у службах аеропорту французької столиці, передає УНН.
Рейс AF 1144 повинен був покинути Париж о 19.30 (19.30 за київським часом), але відправився в політ на півгодини пізніше. Його прибуття в московський аеропорт Шереметьєво попередньо очікувалося за розкладом незабаром після півночі — о 12.05 за київським часом 4 серпня. Раніше в суботу з Бангі, столиці ЦАР, також літаком Air France були доставлені в Париж тіла російських журналістів Кирила Радченко, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ЮНЕСКО засудили напад на російських журналістів в ЦАР
Нагадаємо, Організація об’єднаних націй (ООН) надасть підтримку владі Центральноафриканської республіки в розслідуванні загибелі трьох російських журналістів. Однак ООН не володіє інформацією про те, в якій якості троє загиблих знаходилися в ЦАР.