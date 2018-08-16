Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайский телеканал CGTN.
Сообщается, что самолет около часа кружил над аэропортом города. По данным портала FlightAware, за 15 минут до посадки воздушное судно снижалась до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это было неудачная попытка сесть, после которой самолет снова набрал высоту.
Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнуло на бок. При этом от левого крыла самолета отвалился двигатель. Как сообщает Airlive, сейчас проводится экстренная эвакуация пассажиров.
Напомним, терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами. По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы терминала было необходимо для изучения последствий случившегося.
BREAKING Xiamen Airlines Boeing 737-800 # MF8667 crash landed at Manila Airport https://t.co/nknPM5Rnq8— AIRLIVE (@airlivenet) 16 августа 2018