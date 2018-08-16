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Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

Киев • УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

Сообщается, что самолет около часа кружил над аэропортом города. По данным портала FlightAware, за 15 минут до посадки воздушное судно снижалась до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это было неудачная попытка сесть, после которой самолет снова набрал высоту.

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнуло на бок. При этом от левого крыла самолета отвалился двигатель. Как сообщает Airlive, сейчас проводится экстренная эвакуация пассажиров.

Напомним, терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами. По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы терминала было необходимо для изучения последствий случившегося.

BREAKING Xiamen Airlines Boeing 737-800 # MF8667 crash landed at Manila Airport https://t.co/nknPM5Rnq8

— AIRLIVE (@airlivenet) 16 августа 2018

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