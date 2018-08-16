Літак авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив жорстку посадку в Манілі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Boeing 737-800 китайської авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Маніли, столиці Філіппін. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайський телеканал CGTN.
Повідомляється, що літак близько години кружляв над аеропортом міста. За даними порталу FlightAware, за 15 хвилин до посадки повітряне судно знижувалася до висоти в кілька сотень метрів. Як зазначає Business Insider, це було невдала спроба сісти, після якої літак знову набрав висоту.
Під час останній спроби сісти повітряне судно викотилося за межі злітно-посадочної смуги і завалилося на бік. При цьому від лівого крила літака відвалився двигун. Як повідомляє Airlive, зараз проводиться екстрена евакуація пасажирів.
Нагадаємо, термінал 2B міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті був закритий із 19.30 до 22.30 за місцевим часом через перегрів контейнера з ізотопами. За словами представника відомства з надзвичайних ситуацій Мартона Хайду, припинення роботи терміналу було необхідне для вивчення наслідків того, що сталося.
BREAKING Xiamen Airlines Boeing 737-800 #MF8667 crash landed at Manila Airport https://t.co/nknPM5Rnq8— AIRLIVE (@airlivenet) 16 серпня 2018 р.