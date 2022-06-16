Письмо против Гетманцева: никакой официальной позиции "Укрпочта" не давала, подпись сотрудницы является личным мнением
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сотрудница “Укрпочты” Елена Насимчук, подписавшаяся под письмом за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Даниила Гетманцева, не является спикером компании, поэтому своей подписью высказала только личное мнение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе “Укрпочты”.
Подпись Насимчук под письмом числится под номером 8394.
Цитата
“Все официальные позиции АО "Укрпочта" озвучиваются официальными спикерами компании, к которым относятся генеральный директор, его заместители и руководители департаментов. Никакой официальной позиции или комментария по поводу письма-обращения к Владимиру Зеленскому относительно отставки Даниила Гетманцева АО "Укрпочта" не давало... Обращаем ваше внимание, что далеко не каждый работник является спикером компании. К официальным спикерам АО "Укрпочта" Елена Насимчук не относится, поэтому подписание письма-обращения является ее личной позицией”, - отметили в “Укрпочте”.
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Ранее в ПриватБанке, Сбербанке и UKRSIBBANK также сообщили УНН, что подпись их работников не отражает мнение компании.
Об аналогичной позиции заявили еще несколько крупных компаний, сотрудники которых подписались под письмом: "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Институт безопасности АЭС НАН Украины, ПАО “Запорожсталь” и PricewaterhouseCoopers (PwC). Последние отметили, что один из подписантов вообще не является работником их фирмы.
А в Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей.
Напомним
Ряд предпринимателей подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева. Впрочем, оказалось, что под письмом может подписаться любой – даже несуществующая компания.
Так, журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний, от имени которых подписали письмо. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.
Кроме того, среди подписантов письма обнаружили военнослужащих, пенсионеров, студентов и других “бюджетников”, которым невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.