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Лист проти Гетманцева: жодної офіційної позиції "Укрпошта" не давала, підпис співробітниці є особистою думкою

Лист проти Гетманцева: жодної офіційної позиції "Укрпошта" не давала, підпис співробітниці є особистою думкою

Київ • УНН

 • 268517 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Співробітниця “Укрпошти” Олена Насімчук, яка підписалася під листом за відставку голови податкового Комітету ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева, не є спікером компанії, тож своїм підписом висловила лише особисту думку. Про це УНН повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.

Підпис Насімчук під листом значиться під номером 8394.

Цитата

“Усі офіційні позиції АТ "Укрпошта" озвучуються офіційними спікерами компанії, до яких належать генеральний директор, його заступники та керівники департаментів. Жодної офіційної позиції чи коментаря з приводу листа-звернення до Володимира Зеленського щодо відставки Данила Гетманцева АТ "Укрпошта" не давало... Звертаємо вашу увагу, що далеко не кожен працівник є спікером компанії. До офіційних спікерів АТ "Укрпошта" Олена Насімчук не належить, відтак підписання листа-звернення є її особистою позицією”, - зазначили в “Укрпошті”.

До теми

Раніше в ПриватБанку, Ощадбанку та UKRSIBBANK також повідомили УНН, що підпис їх працівників не відображує думку компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь” та PricewaterhouseCoopers (PwC). Останні зазначили, що один з підписантів взагалі не є працівником їх фірми. 

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном. 

Нагадаємо

Ряд підприємців підписали звернення до президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Втім, виявилося, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія.

Так, журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

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