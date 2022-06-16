Лист проти Гетманцева: жодної офіційної позиції "Укрпошта" не давала, підпис співробітниці є особистою думкою

Цитата

“Усі офіційні позиції АТ "Укрпошта" озвучуються офіційними спікерами компанії, до яких належать генеральний директор, його заступники та керівники департаментів. Жодної офіційної позиції чи коментаря з приводу листа-звернення до Володимира Зеленського щодо відставки Данила Гетманцева АТ "Укрпошта" не давало... Звертаємо вашу увагу, що далеко не кожен працівник є спікером компанії. До офіційних спікерів АТ "Укрпошта" Олена Насімчук не належить, відтак підписання листа-звернення є її особистою позицією”, - зазначили в “Укрпошті”.

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Раніше в ПриватБанку, Ощадбанку та UKRSIBBANK також повідомили УНН, що підпис їх працівників не відображує думку компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь” та PricewaterhouseCoopers (PwC). Останні зазначили, що один з підписантів взагалі не є працівником їх фірми.

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном.

Нагадаємо

Ряд підприємців підписали звернення до президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Втім, виявилося, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія.

Так, журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.