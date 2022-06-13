Письмо против Гетманцева: в Институте безопасности АЭС не знали о подписи их сотрудника под обращением к Президенту

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"Это только его личная позиция, мы о ней ничего не знаем (…) Не приписывайте, пожалуйста, нам такого (относительно наличия компании АЭС НАН в списке подписантов письма – ред.), это его личное мнение", - заявили в пресс-службе.

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Ранее аналогичную позицию высказали в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением. В компании отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, а подпись под письмом является личным мнением работника.

В пресс-службе “ПриватБанка” также сообщили, что подпись их специалиста по разработке программного обеспечения под письмом за отставку Гетманцева не является позицией компании.

А в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что у них даже не работает мужчина, подписавший это обращение.

Кроме того, в пресс-службе компании "Domino’s Pizza” рассказали, что не знали о подписи курьера их компании под этим обращением к президенту.

Напомним

Некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусях) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нету. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку господина Гетманцева с его должностей.

Кроме несуществующих компаний, к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.