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Лист проти Гетманцева: в Інституті безпеки АЕС не знали про підпис їх співробітника під зверненням до Президента

Лист проти Гетманцева: в Інституті безпеки АЕС не знали про підпис їх співробітника під зверненням до Президента

Київ • УНН

 • 285022 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олександр Трофименко, який підписався під листом щодо відставки голови податкового Комітету ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева, висловив таким чином лише свою особисту думку. В Інституті про його підпис не знали. Про це УНН повідомили у пресслужбі закладу.

Підпис Трофименка у листі значиться під номером 7199.

Цитата

"Це тільки його особиста позиція, ми про неї нічого не знаємо (…) Не приписуйте, будь ласка, нам такого (щодо наявності компанії АЕС НАН у списку підписантів листа - ред.), це його особиста думка", - заявили у пресслужбі.

До теми

Раніше аналогічну позицію висловили у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням. В компанії зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, а підпис під листом є особистою думкою працівника. 

У пресслужбі “Приватбанку” також повідомили, що підпис їх фахівця з розробки програмного забезпечення під листом за відставку Гетманцева не є позицією компанії. 

А у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що в них навіть не працює чоловік, який підписав це звернення.

Окрім того, у пресслужбі компанії "Domino’s Pizza” розповіли, що не знали про підпис кур’єра їх компанії під цим зверненням до президента.

Нагадаємо

Деякі бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева.

Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписників аби уникнути так званої “ботоферми”. 

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що ніякої перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

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