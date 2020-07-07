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Лесные пожары в Луганской области: один человек погиб, еще девять - госпитализированы

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погиб один человек, девять человек госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в село Смоляниновое", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц тех., из них от ГСЧС 310 человек л/с и 66 единиц техники.

"Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Луганской области начали эвакуацию жителей поселков Вовче и Смоляниновое из-за лесного пожара, который приблизился к населенным пунктам.

Напомним, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га.

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