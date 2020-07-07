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Лісові пожежі у Луганській області: рятувальники евакуюють жителів двох селищ

Лісові пожежі у Луганській області: рятувальники евакуюють жителів двох селищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Луганській області почали евакуацію жителів селищ Вовче та Смолянінове через лісову пожежу, яка наблизилася до населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Так, рятувальники надають допомогу лісництву у ліквідації лісової пожежі у Новоайдарському районі.

“Наразі триває ліквідація. У зв’язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще декілька осередків лісових пожеж (верховий), які розповсюдилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче та Смолянінове Новоайдарського району. Відбувається евакуація мешканців цих населених пунктів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці надзвичайної події працюють 210 працівників особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України у Луганській області.

Також на допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області у кількості 71 працівника особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Невдовзі до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські та полтавські рятувальники.

“Роботи по локалізації та ліквідації пожежі тривають”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.

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