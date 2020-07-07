Лісові пожежі у Луганській області: одна людина загинула, ще дев'ять - госпіталізовано

“Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу „Вовча яма“ та 30 житлових будинків у село Смолянинове”, — йдеться в повідомленні.

Також станом на 17:30 до гасіння залучено 361 особа та 85 одиниць тех., з них від ДСНС 310 осіб о/с та 66 одиниць техніки.

“Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, у Луганській області почали евакуацію жителів селищ Вовче та Смолянінове через лісову пожежу, яка наблизилася до населених пунктів.

Нагадаємо, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.