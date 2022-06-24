Лесные пожары охватили курорты Турции: по меньшей мере 29 человек пострадали, сотни эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Третий день пожарные борются с огнем на юго-западе Турции, что вспыхнул четыре дня назад. Прошлогодние разрушительные пожары выявили нехватку самолетов и персонала. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Официальные лица из Мармариса и ближайшего курорта Бодрум заявили, что правительство недостаточно подготовлено и в этом году.
Между тем министр лесного хозяйства Турции заявил, что пожар, возможно, близок к локализации, но ветер по-прежнему представляет опасность.
Пожар вспыхнул во вторник в районе Бордубет, недалеко от Мармариса на побережье Эгейского моря, и быстро распространился, очернив сосновые леса и заставив сотни людей эвакуироваться из своих домов.
По меньшей мере, 29 человек пострадали от пожара, 12 из них были доставлены в больницы для лечения, сообщил в Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, в больницах остаются два человека.
Власти в четверг задержали 34-летнего мужчину, который якобы признался в поджоге после ссоры с членами семьи, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
На тушение пожара было направлено более 2500 пожарных и 41 саперный самолет и вертолет. В пятницу к их усилиям присоединились самолет из Азербайджана и три вертолета из Катара.
По данным турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD, более 400 человек были эвакуированы из своих домов как мера пресечения.
Дополнение
Длительная засуха в нескольких средиземноморских странах, жара на прошлой неделе, охватившая север Германии, и высокая стоимость топлива для самолетов, необходимых для борьбы с лесными пожарами, усилили обеспокоенность по всей Европе этим летом.
Минувшим летом пожары, вызванные сильными ветрами и высокими температурами, охватили леса в Средиземноморском и Эгейском регионах Турции, включая Мармарис. Лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек и бесчисленное количество животных, были названы сильнейшими в истории Турции.