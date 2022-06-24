Лесные пожары охватили курорты Турции: по меньшей мере 29 человек пострадали, сотни эвакуированы

КИЕВ. 24 июня. УНН. Третий день пожарные борются с огнем на юго-западе Турции, что вспыхнул четыре дня назад. Прошлогодние разрушительные пожары выявили нехватку самолетов и персонала. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.