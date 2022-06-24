Лісові пожежі охопили курорти Туреччини: щонайменше 29 осіб постраждали, сотні евакуйовано

Деталі

Офіційні особи з Мармарису та найближчого курорту Бодрум заявили, що уряд недостатньо підготовлений і цього року.

Тим часом міністр лісового господарства Туреччини заявив, що пожежа, можливо, близька до локалізації, але вітер, як і раніше, становить небезпеку.

Пожежа спалахнула у вівторок у районі Бордубет, неподалік Мармариса на узбережжі Егейського моря, і швидко поширилася, очорнивши соснові ліси і примусивши сотні людей евакуюватися зі своїх будинків.

Щонайменше 29 людей постраждали від пожежі, 12 із них були доставлені до лікарень для лікування, повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа. За його словами, у лікарнях залишаються двоє людей.

Влада у четвер затримала 34-річного чоловіка, який нібито зізнався у підпалі після сварки з членами сім'ї, заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

На гасіння пожежі було направлено понад 2500 пожежників та 41 саперний літак та вертоліт. У п'ятницю до їхніх зусиль приєдналися літак з Азербайджану та три вертольоти з Катару.

За даними турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD, понад 400 людей було евакуйовано зі своїх будинків як запобіжний захід.

Доповнення

Тривала посуха в кількох середземноморських країнах, спека минулого тижня, що охопила північ Німеччини, і висока вартість палива для літаків, необхідних для боротьби з лісовими пожежами, посилили стурбованість по всій Європі цього літа.

Минулого літа пожежі, викликані сильними вітрами та високими температурами, охопили ліси в Середземноморському та Егейському регіонах Туреччини, включаючи Мармаріс. Лісові пожежі, внаслідок яких загинули щонайменше вісім людей та незліченна кількість тварин, були названі найсильнішими в історії Туреччини.