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6 марта, 19:19 • 129352 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139373 просмотра

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Всего несколько сотен “желтых жилетов” приняли участие в очередной акции протеста в Париже

Всего несколько сотен “желтых жилетов” приняли участие в очередной акции протеста в Париже

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Несколько сотен участников протестного движения “желтых жилетов” приняли участие в новой манифестации, прошедшей в субботу в Париже. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

Сторонники движения начали собираться в районе станции метро Вилье еще утром. После небольшого митинга они двинулись по улицам города с призывами к французским властям в срочном порядке решить социально-экономические проблемы страны, в частности, снизить безработицу, улучшить систему образования, пересмотреть пенсионный вопрос. Некоторые манифестанты держали в руках плакаты в память о 24-летнего жителя Нанта Стива Каниса, погибшего после полицейской операции в конце июня.

Акция протеста прошла в эту субботу и в Бордо (юго-запад страны), на Биржевой площади перед входом в Национальный таможенный музей. По данным AFP, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Манифестация состоялась и в Тулузе (юг Франции). Там в шествии “желтых жилетов” приняли участие около 250 человек. Они выкрикивали лозунги “Полиция везде, правосудия нигде!”, “Стоп репрессиям!” “Поддержка раненным!”. В ходе манифестации группа радикально настроенных протестующих пыталась провоцировать полицию, на что сотрудники сил безопасности ответили слезоточивым газом. В ходе столкновений две женщины получили травмы.

Не обошлось без инцидентов и в другом южном городе — Монпелье. Там около 100 демонстрантов разрисовали желтой краской фасад здания, где располагается приемная депутата Национального собрания, избранного в парламент от президентского движения “Республика на марше”.

Напомним, Макрона признал, что протесты “желтых жилетов” вызваны несправедливостью во Франции.

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